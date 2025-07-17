إيران تعلن استئناف الرحلات الجوية عبر جميع مطاراتها

وأفادت وكالة " " أن مطار "مهر آباد" الدولي بطهران، حسبما جاء في البيان الصادر اليوم الخميس، يقدم خدماته للمسافرين ابتداء من الساعة 4 صباحا ولغاية الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي.وأكد بيان أن الرحلات التدريبية والترفيهية غير مسموح لها حتى إشعار آخر.وفي وقت سابق، نفت وسائل إعلام إيرانية مساء اليوم ما تم تداوله من أنباء حول إغلاق المجال الجوي الإيراني، موضحة أن الرحلات الجوية بعد إنهاء الحرب يتم تسييرها من 5 فجرا إلى 6 مساء.