الكشف عن تقدم في مفاوضات الدوحة حول غزة

وذكرت القناة الـ13 العبرية أن هناك تقدما في محادثات وتوصل الأطراف إلى اتفاق بشأن بعض البنود بما في ذلك المواضيع التي لم تُناقش حتى الآن، مثل عدد الأسرى والمحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم من الطرفين.وأكدت القناة أن فرق التفاوض في الدوحة أوشكت على التوصل إلى إطار عام لصفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في ، بعد تنازلات إسرائيلية في بند خرائط الانسحاب وخاصة محور موراغ، فضلا عن إحراز تقدم في قضايا أخرى.فيما أشارت القناة الـ12 العبرية إلى مقترح قطري مصري أمريكي جديد لصفقة تبادل الأسرى في غزة، يشمل الانسحاب من معظم رفح والإبقاء على منطقة عازلة عرضها كيلومتر ونصف.وأول أمس، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ، إن فريقي التفاوض الفلسطيني والإسرائيلي يواصلان اجتماعاتهما غير المباشرة بشكل حثيث بالتنسيق مع الوسطاء في ومصر والولايات المتحدة.