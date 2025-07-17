الخارجية الأمريكية تعلن عودة موظفيها الى بغداد وأربيل

أعلنت ، الخميس، عن بدء عودة موظفيها الى سفارتها في والقنصلية في .

وقالت الخارجية الأمريكية، "بدء عودة الموظفين الامريكيين الى السفارة الامريكية في والقنصلية الامريكية في ".

وكانت قد أمرت في 12 حزيران، أي قبل يوم واحد من اندلاع الحرب التي استمرت اثني عشر يوماً بين " " وإيران، بسحب الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بغداد وقنصليتها في .



