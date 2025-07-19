مقتل 170 شخصا جراء الفيضانات في باكستان

وحذرت منظمات الإغاثة من تزايد المخاطر على حياة الأطفال بشكل خاص، بسبب ارتفاع احتمالات الغرق وانتشار الأمراض المنقولة عبر المياه.وقد أعلنت السلطات حالة الطوارئ في عدة مناطق، بينما تم نشر الجيش في مدينة روالبندي لمواجهة ارتفاع مناسيب المياه.وأظهرت لقطات مصورة نشرتها سلطات عمليات إنقاذ عاجلة لأطفال وعائلات علقت في مياه الفيضانات التي غمرت حقولا وطرقا كاملة.وتستمر الأمطار الغزيرة في الهطول بغزارة على روالبندي والعاصمة المجاورة، حيث سجلت بعض المناطق أكثر من 100 ملم من الأمطار يوم الخميس الماضي، مع توقعات بمزيد من الهطولات اليوم.