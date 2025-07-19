الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية

وذكرت الوزارة في بيان رسمي: "وصل إلى مستشفيات قطاع 98 قتيلا بينهم 3 تم انتشالهم من تحت الأنقاض، و 511 إصابة خلال الساعات الـ48 الماضية".ووفقا للبيان فقد بلغت حصيلة ضحايا استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع منذ 18 آذار 2025 حتى اليوم 7.938 ضحية و28.444 إصابة.وأضاف البيان أن عدد ضحايا "لقمة العيش في القطاع الذين وصلوا المستشفيات خلال الـ48 ساعة الماضية، بلغ 14 شهيداً وأكثر من 94 إصابة نتيجة استهداف مستفيدي المساعدات، ليرتفع بذلك إجمالي الضحايا الذين استقبلتهم المستشفيات إلى 891 شهيداً وأكثر من 5.754 إصابة".وأضاف البيان أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".ودعت الوزارة ذوي الضحايا ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر رابط إلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات في سجلات .