وكالة الطاقة الذرية تعلق على قصف أوكرانيا لمحطة زابوريجيه النووية

وأوضح رئيس الوكالة في منشور له في حسابه على منصة "إكس" أن الخبراء في المحطة شاهدوا دخانا ناجما عن حريق في الغابات، لكنه كان على مسافة آمنة من المنشأة النووية.وجاء في المنشور: "فريق يؤكد رؤية الدخان الناتج عن الحريق. ولا يوجد حاليا أي تهديد للأمان النووي".وفي وقت سابق، أفيد باندلاع حريق في منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية إثر هجوم شنته القوات الأوكرانية، ونشب الحريق في غابة قريبة من مدينة إنيرغودار نتيجة القصف.