في لندن.. اعتقالات تطال مسيرة داعمة لفلسطين

وقالت شرطة في بيان لها: "تم اعتقال 55 شخصا في بسبب رفعهم لافتات مؤيدة لحركة (فلسطين أكشن)، وهي منظمة محظورة". وقد تمت الاعتقالات بموجب المادة 13 من لعام 2000، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.وذكرت " " أن أكبر المحتجين سنا الذين انتهى بهم المطاف في حجز الشرطة هي سيدة الأعمال إيرينا فيك، البالغة من العمر 80 عاما من شمال . وقد عارضت حظر التحرك الفلسطيني لأنه يمثل، على حد قولها، "تآكلا للحقوق المدنية".ووفقا لقناة "سكاي نيوز" ، تم احتجاز أشخاص آخرين في ترورو في كورنوال جنوبي غربي إنجلترا، وعدة أشخاص آخرين في ، حيث جرت فعاليات مماثلة. وقد تم تنظيمها من قبل "دافعوا عن هيئات محلفينا". وقد تم احتجاز أكثر من 100 شخص في مظاهراتها الداعمة للتحرك من أجل فلسطين على مدار الأيام الثلاثة الماضية. وبالتالي فإن اعتقالات اليوم في لندن هي الأكبر منذ بدء هذه الفعاليات.وبالإضافة إلى ذلك، نظمت في لندن اليوم السبت المسيرة الوطنية من أجل فلسطين التي نظمتها حملة التضامن مع فلسطين. وجاب عدة آلاف من المتظاهرين شوارع المدينة ونظموا في نهاية المسيرة تجمعاً عند سياج مقر إقامة البريطاني .