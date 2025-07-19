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مقترح لاجتماع جديد بين روسيا وأوكرانيا الأسبوع المقبل
دوليات
2025-07-19 | 15:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
227 شوهد
كشف الرئيس الأوكراني
فلاديمير زيلينسكي
، عن مقترح لروسيا بعقد اجتماع جديد لمجموعات التفاوض الأسبوع المقبل.
وقال
زيلينسكي
في قناته على "تلغرام": "أمين
مجلس الأمن القومي
عميروف أبلغ بأنه قدم عرضا للجانب الروسي بعقد اجتماع الأسبوع المقبل".
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا
قد صرحت بأن المفاوضات "علقت" بسبب تصرفات
كييف
- التي إما تتجنب أو تعجز عن تحديد موعد استعدادها لاجتماع جديد.
وفي بداية الأسبوع، أكد المتحدث الرئاسي
دميتري بيسكوف
أن
روسيا
مستعدة للجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا، ولم تتلقَ أي مقترحات من كييف حتى الآن.
وعقد الطرفان اجتماعين في إسطنبول، تمخض عنهما تبادل أسرى، حيث سلمت أوكرانيا جثث العسكريين القتلى من القوات المسلحة الأوكرانية، كما تبادلت
موسكو
وكييف مشاريع مذكرات لتسوية النزاع.
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