مقترح لاجتماع جديد بين روسيا وأوكرانيا الأسبوع المقبل

وقال في قناته على "تلغرام": "أمين عميروف أبلغ بأنه قدم عرضا للجانب الروسي بعقد اجتماع الأسبوع المقبل".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية قد صرحت بأن المفاوضات "علقت" بسبب تصرفات - التي إما تتجنب أو تعجز عن تحديد موعد استعدادها لاجتماع جديد.



وفي بداية الأسبوع، أكد المتحدث الرئاسي أن مستعدة للجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا، ولم تتلقَ أي مقترحات من كييف حتى الآن.



وعقد الطرفان اجتماعين في إسطنبول، تمخض عنهما تبادل أسرى، حيث سلمت أوكرانيا جثث العسكريين القتلى من القوات المسلحة الأوكرانية، كما تبادلت وكييف مشاريع مذكرات لتسوية النزاع.