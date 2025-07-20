مسؤول أمريكي: ترامب تفاجئ بقصف إسرائيل لسوريا ونتنياهو طفل مزعج

وذكر المسؤول الأمريكي إن "شكوك متزايدة توجد داخل بشأن نتنياهو والشعور بأن إصبعه على الزناد مزعج للغاية، وهو يتعامل أحيانا كطفل لا يتصرف بشكل لائق".وأشار إلى "قلق متزايد داخل بشأن نتنياهو وسياساته الإقليمية رغم وقف إطلاق النار بسوريا"، مبيناً أن "القصف الإسرائيلي في فاجأ الرئيس والبيت الأبيض".وأضاف أن "ترامب لا يحب مشاهدة قنابل تلقى في بلد يسعى للسلام فيه وأصدر إعلانا بشأن إعادة إعماره"، لافتاً إلى أن " لا ينبغي أن تقرر ما إذا كانت قادرة على ممارسة سيادتها".