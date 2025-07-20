الفيفا يرفع الحظر عن ناديين عراقيين

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لدوري نجوم ، أن " ، قرر رفع الحظر المفروض عل بعد تسديده كافة المستحقات المالية المترتبة عليه واستكمال الإجراءات القانونية".وأضاف البيان، "كما قرر ، رفع الحظر أيضاً عن بعد انتهاء المدة المحددة للعقوبة، والتي امتدت لفترتي تسجيل".يذكر أن الفيفا فرض الحظر على نادي ومنعه من تسجيل أي لاعبين جدد محليًا ودوليًا، بسبب قضية المدرب المساعد جواو فيسنتي سيلفانو، بينما تم فرض الحظر على نادي جاء نتيجة نزاع قانوني مع اللاعب البرازيلي (لاودير دي سلفا) الذي تم التعاقد معه بعقد ابتدائي، لكنه استبعد لاحقا بسبب عدم قناعة الجهاز الفني بمستواه.