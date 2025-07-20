الكشف عن محادثات لإنزال جوي للمساعدات في غزة

كشف مسؤول إسرائيلي، أن محادثات تجري حاليا مع 3 دول في المنطقة لبحث إمكانية تنفيذ عمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية إلى قطاع .

وأوضح المسؤول بحسب " نيوز"، أن إحدى هذه الدول "تعتزم فعليا المضي قدما في تنفيذ عمليات الإنزال"، مشيرا إلى أن هذه النقاشات بدأت قبل نحو 3 أسابيع.

والثلاثاء، قالت ، إنها رصدت مقتل 875 شخصا على الأقل خلال الأسابيع الستة الماضية عند نقاط توزيع مساعدات تديرها مؤسسة الإنسانية، وكذلك قرب قوافل تابعة لمنظمات إغاثة أخرى من بينها .



