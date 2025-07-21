سقوط طائرة في حرم كلية يخلف عشرات الضحايا

وأفاد المؤقت في بنغلاديش ، بإصابة أكثر من 100 شخص في الحادث، حيث يتلقى 83 منهم على الأقل العلاج في عدة مستشفيات.وانطلقت الطائرة من طراز "F-7 BGI" التابعة لسلاح الجو البنغلاديشي الساعة 1:06 ظهرا (07:06 بتوقيت غرينتش) وتحطمت بعد ذلك بوقت قصير في حرم كلية ومدرسة "مايلستون".وقال شاهد عيان إنه سمع دوي انفجار هائل بدا وكأنه .وقال شفيع شافي، 18 عاما، وهو طالب في المدرسة: "لدينا ملعبان، أحدهما للطلاب الكبار والآخر للطلاب الصغار".وأوضح لوكالة "فرانس برس": "كنا في ملعب الطلاب الكبار، فجأة، تحطمت إحدى الطائرتين المقاتلتين هنا (في ملعب الطلاب الصغار)".وأضاف: "أحدث تحطم الطائرة دويا هائلا، وشعرنا بهزة أرضية، ثم اشتعلت النيران، ووصل الجيش إلى الموقع لاحقا".وأعلنت الحكومة المؤقتة يوم حداد وطني يوم غد الثلاثاء.وعبر رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش محمد عن "حزنه العميق" على الحادث في منشور على موقع (x).وقال: "إن الخسارة التي تكبدها ، والطلاب، وأولياء الأمور، والمعلمون، وموظفو مدرسة وكلية مايلستون، بالإضافة إلى غيرهم من المتضررين من هذا الحادث، لا تعوض".وأضاف أنه سيتم اتخاذ "الإجراءات اللازمة" للتحقيق في سبب الحادث و"ضمان تقديم جميع أنواع المساعدة".وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة "رويترز" عن خدمات الإطفاء في دكا قولها إن شخصا واحدا لقي حتفه في تحطم طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو البنغالي في حرم جامعة في منطقة أوتارا شمال دكا اليوم الاثنين.وأوضحت الصحيفة أن التقارير الأولية أشارت إلى أن الطائرة تحطمت على سطح مقصف الكلية.فيما لم تتمكن "رويترز" من التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.ووقعت أخطر على الإطلاق عام 1984 عندما تحطمت طائرة متجهة من مدينة شاتوغرام إلى العاصمة دكا، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 49 شخصا.