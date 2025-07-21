سقوط طائرة في حرم كلية يخلف عشرات الضحايا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
02:45 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
حريق كبير داخل بساتين في ذي قار
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-534298-638887028872367749.png
سقوط طائرة في حرم كلية يخلف عشرات الضحايا
دوليات
2025-07-21 | 09:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
341 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
ارتفعت حصيلة ضحايا سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو البنغالي على حرم كلية ومدرسة في العاصمة دكا إلى 16 شخصا معظمهم طلاب.
وأفاد
مكتب رئيس الوزراء
المؤقت في بنغلاديش
محمد يونس
، بإصابة أكثر من 100 شخص في الحادث، حيث يتلقى 83 منهم على الأقل العلاج في عدة مستشفيات.
وانطلقت الطائرة من طراز "F-7 BGI" التابعة لسلاح الجو البنغلاديشي الساعة 1:06 ظهرا (07:06 بتوقيت غرينتش) وتحطمت بعد ذلك بوقت قصير في حرم كلية ومدرسة "مايلستون".
وقال شاهد عيان إنه سمع دوي انفجار هائل بدا وكأنه
زلزال
.
وقال شفيع
الرحمن
شافي، 18 عاما، وهو طالب في المدرسة: "لدينا ملعبان، أحدهما للطلاب الكبار والآخر للطلاب الصغار".
وأوضح لوكالة "فرانس برس": "كنا في ملعب الطلاب الكبار، فجأة، تحطمت إحدى الطائرتين المقاتلتين هنا (في ملعب الطلاب الصغار)".
وأضاف: "أحدث تحطم الطائرة دويا هائلا، وشعرنا بهزة أرضية، ثم اشتعلت النيران، ووصل الجيش إلى الموقع لاحقا".
وأعلنت الحكومة المؤقتة يوم حداد وطني يوم غد الثلاثاء.
وعبر رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش محمد
يونس
عن "حزنه العميق" على الحادث في منشور على موقع (x).
وقال: "إن الخسارة التي تكبدها
سلاح الجو
، والطلاب، وأولياء الأمور، والمعلمون، وموظفو مدرسة وكلية مايلستون، بالإضافة إلى غيرهم من المتضررين من هذا الحادث، لا تعوض".
وأضاف أنه سيتم اتخاذ "الإجراءات اللازمة" للتحقيق في سبب الحادث و"ضمان تقديم جميع أنواع المساعدة".
وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة "رويترز" عن خدمات الإطفاء في دكا قولها إن شخصا واحدا لقي حتفه في تحطم طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو البنغالي في حرم جامعة في منطقة أوتارا شمال دكا اليوم الاثنين.
وأوضحت الصحيفة أن التقارير الأولية أشارت إلى أن الطائرة تحطمت على سطح مقصف الكلية.
فيما لم تتمكن "رويترز" من التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.
ووقعت أخطر
كارثة
على الإطلاق عام 1984 عندما تحطمت طائرة متجهة من مدينة شاتوغرام إلى العاصمة دكا، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 49 شخصا.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
حريق كبير يخلّف ضحايا بينهم أطفال في الهند
08:09 | 2025-05-18
سقوط طائرة مسيّرة مفخخة في أربيل
04:34 | 2025-07-17
سقوط طائرة مسيرة بالقرب من حقل باي النفطي في كركوك
05:31 | 2025-07-16
سقوط طائرة اخرى في العراق
04:09 | 2025-07-15
حادث
بنكلاديش
مكتب رئيس الوزراء
السومرية نيوز
رئيس الوزراء
سومرية نيوز
محمد يونس
سلاح الجو
مكتب رئيس
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية تعلن نتائج الامتحانات النهائية للصف السادس الإعدادي
محليات
35.14%
03:18 | 2025-07-21
التربية تعلن نتائج الامتحانات النهائية للصف السادس الإعدادي
03:18 | 2025-07-21
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا هاماً للعراقيين
محليات
26.88%
09:19 | 2025-07-20
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا هاماً للعراقيين
09:19 | 2025-07-20
الدولار يواصل التراجع في بغداد
اقتصاد
20.25%
09:15 | 2025-07-20
الدولار يواصل التراجع في بغداد
09:15 | 2025-07-20
المنافسة تشتعل من جديد.. ميسي يحطم الرقم التاريخي لرونالدو
رياضة
17.73%
05:01 | 2025-07-20
المنافسة تشتعل من جديد.. ميسي يحطم الرقم التاريخي لرونالدو
05:01 | 2025-07-20
المزيد
أحدث الحلقات
Live Talk
الدفاع المدني بين حماية الأرواح والممتلكات والموت - Live Talk - الحلقة ٧٧ | 2025
10:30 | 2025-07-21
Live Talk
الدفاع المدني بين حماية الأرواح والممتلكات والموت - Live Talk - الحلقة ٧٧ | 2025
10:30 | 2025-07-21
ناس وناس
منطقة البياع بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-07-21
ناس وناس
منطقة البياع بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-07-21
كان يا مكان
الله عند حسن ظن عبده به - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٤ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-20
كان يا مكان
الله عند حسن ظن عبده به - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٤ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-20
خط أحمر
عصابة سرقة بقبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٢ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-20
خط أحمر
عصابة سرقة بقبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٢ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-20
من الأخير
المرجعية تحذر من خطر وجودي.. والإطار ينفي الرسائل - من الأخير م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-20
من الأخير
المرجعية تحذر من خطر وجودي.. والإطار ينفي الرسائل - من الأخير م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-20
عشرين
فاجعة الكوت.. الجميع تحت مجهر التحقيق - عشرين م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-19
عشرين
فاجعة الكوت.. الجميع تحت مجهر التحقيق - عشرين م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-19
رحال
خانقين عراق مصغّر رحلة استثنائية في محافظة ديالى - رحال م٦ - الحلقة ١١ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-19
رحال
خانقين عراق مصغّر رحلة استثنائية في محافظة ديالى - رحال م٦ - الحلقة ١١ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-19
Biotic
اضطراب استخدام الشاشة المفرط - م٤ Biotic - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-18
Biotic
اضطراب استخدام الشاشة المفرط - م٤ Biotic - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-18
الأكثر مشاهدة
Live Talk
الدفاع المدني بين حماية الأرواح والممتلكات والموت - Live Talk - الحلقة ٧٧ | 2025
10:30 | 2025-07-21
Live Talk
الدفاع المدني بين حماية الأرواح والممتلكات والموت - Live Talk - الحلقة ٧٧ | 2025
10:30 | 2025-07-21
ناس وناس
منطقة البياع بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-07-21
ناس وناس
منطقة البياع بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٧٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-07-21
كان يا مكان
الله عند حسن ظن عبده به - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٤ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-20
كان يا مكان
الله عند حسن ظن عبده به - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ١٤ | الموسم 3
17:00 | 2025-07-20
خط أحمر
عصابة سرقة بقبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٢ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-20
خط أحمر
عصابة سرقة بقبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٢ | الموسم 8
16:00 | 2025-07-20
من الأخير
المرجعية تحذر من خطر وجودي.. والإطار ينفي الرسائل - من الأخير م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-20
من الأخير
المرجعية تحذر من خطر وجودي.. والإطار ينفي الرسائل - من الأخير م٢ - حلقة ٣٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-20
عشرين
فاجعة الكوت.. الجميع تحت مجهر التحقيق - عشرين م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-19
عشرين
فاجعة الكوت.. الجميع تحت مجهر التحقيق - عشرين م٤ - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-19
رحال
خانقين عراق مصغّر رحلة استثنائية في محافظة ديالى - رحال م٦ - الحلقة ١١ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-19
رحال
خانقين عراق مصغّر رحلة استثنائية في محافظة ديالى - رحال م٦ - الحلقة ١١ | الموسم 6
14:30 | 2025-07-19
Biotic
اضطراب استخدام الشاشة المفرط - م٤ Biotic - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-18
Biotic
اضطراب استخدام الشاشة المفرط - م٤ Biotic - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-18
اخترنا لك
البابون تنتشر في الرياض وسط مخاوف من توسعها
12:45 | 2025-07-21
اجتماع عسكري بين إيران وروسيا.. "اتفاق على تعزيز التعاون بالمجالات الدفاعية"
12:22 | 2025-07-21
لقاء مرتقب بين ترامب وبوتين في الصين.. هذا مل سيناقشانه
11:50 | 2025-07-21
الحوثيون يعلنون استهداف "فلسطين المحتلة" بـ5 مسيرات
11:31 | 2025-07-21
وصول قوات أميركية قرب العراق
11:15 | 2025-07-21
حل لغز جريمة وقعت 42 عاما
11:14 | 2025-07-21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.