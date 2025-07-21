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فرص التوصل لاتفاق تتراجع.. الاتحاد الأوروبي يدرس استهداف قطاع الخدمات الأمريكي

دوليات

2025-07-21 | 10:47
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
فرص التوصل لاتفاق تتراجع.. الاتحاد الأوروبي يدرس استهداف قطاع الخدمات الأمريكي
225 شوهد

كشف دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أن التكتل يدرس مجموعة واسعة من التدابير المحتملة للرد على الولايات المتحدة مع تراجع فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن.

ويقول دبلوماسيون إن عددا متزايدا من أعضاء الاتحاد الأوروبي، يفكرون حاليا في استخدام مجموعة تدابير واسعة من شأنها أن تسمح للتكتل باستهداف قطاع الخدمات الأمريكي وقطاعات أخرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق، حسبما أوردت "رويترز".

وبدت المفوضية الأوروبية، التي تتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية نيابة عن التكتل الذي يضم 27 دولة، في طريقها للتوصل إلى اتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية أمريكية بمقدار 10 بالمئة على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي.

لكن يبدو أن الآمال تبددت حاليا بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بمقدار 30 بالمئة بحلول الأول من أغسطس/ آب وبعد محادثات جرت بين مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش ومسؤولين أمريكيين في واشنطن، الأسبوع الماضي.
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