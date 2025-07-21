فرص التوصل لاتفاق تتراجع.. الاتحاد الأوروبي يدرس استهداف قطاع الخدمات الأمريكي

ويقول دبلوماسيون إن عددا متزايدا من أعضاء ، يفكرون حاليا في استخدام مجموعة تدابير واسعة من شأنها أن تسمح للتكتل باستهداف قطاع الخدمات الأمريكي وقطاعات أخرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق، حسبما أوردت "رويترز".وبدت ، التي تتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية نيابة عن التكتل الذي يضم 27 دولة، في طريقها للتوصل إلى اتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية أمريكية بمقدار 10 بالمئة على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي.لكن يبدو أن الآمال تبددت حاليا بعد تهديد بفرض رسوم جمركية بمقدار 30 بالمئة بحلول الأول من أغسطس/ آب وبعد محادثات جرت بين مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش ومسؤولين أمريكيين في ، الأسبوع الماضي.