اجتماع عسكري بين إيران وروسيا.. "اتفاق على تعزيز التعاون بالمجالات الدفاعية"

وأفاد السفير لوكالة "إرنا" الإيرانية، في بيان نشره الحساب الرسمي للسفارة على "تلغرام"، أن "موضوع هذا الاجتماع كان تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والدفاعية".وأوضح الدبلوماسي أن اجتماع الوزيرين جرى يوم الاثنين خلال زيارة مسؤول الدفاع الإيراني إلى .وجاء هذا الاجتماع في أعقاب استقبال الرئيس الروسي في الكرملين للمستشار الأعلى للقائد الإيراني ، حيث قدم المبعوث الإيراني - بتكليف من قيادته - تقييما للوضع المتأزم في الشرق الأوسط وحول البرنامج النووي الإيراني.