القبض على إرهابيين خطرين في السليمانية

وقالت المديرية في بيان ورد لــ ، انه "بعملية نوعية استباقية، تمكَّنت خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن في ، وبالتنسيق مع ، من الإطاحة بإرهابيين خطيرين في ، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق أحكام المادة (4) من ".وأضافت "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإحالتهما إلى الجهات التحقيقية المختصة".