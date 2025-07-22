عالميا.. انخفاض أسعار الذهب

وتراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر لشهر أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 1.19% إلى 66.40 دولار للبرميل.فيما انخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.77% إلى 68.68 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.ورغم انخفاض أسعار الذهب وسط جني الأرباح، إلا أنها ظلت قريبة من أعلى مستوى في 5 أسابيع بسبب حالة عدم اليقين المستمرة قبل الموعد النهائي للرسوم الأمريكية في الأول من أغسطس المقبل، وفقا لكبير محللي السلع الأساسية في " " غيغار تريفيدي.ويدرس مجموعة واسعة من التدابير المضادة المحتملة ضد مع تضاؤل فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع ، وفقا لدبلوماسيين أوروبيين.وكانت الولايات المتحدة قد هددت بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي في الأول من أغسطس المقبل ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.