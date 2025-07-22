عقوبات أمريكية على شبكة مرتبطة بالحوثيين

وذكرت الأمريكية في بيان أن "الشخصين والكيانات الخمس التي فرضت عليها العقوبات يوم الثلاثاء من بين أهم مستوردي المنتجات النفطية وغاسلي الأموال الذين يستفيدون من الحوثيين".

ومنذ 2023 وبعد مرور قرابة شهر على بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع ، أعلن الحوثيون أنهم سيستهدفون أي سفينة تتوجه إلى موانئ الاحتلال الإسرائيلي أو تتعامل معه، واستهدفوا بالفعل عددا كبيرا من السفن ما تسبب في إرباك وإعاقة الملاحة بالبحر الأحمر وبحث شركات الشحن عن مسارات بديلة.



والأسبوع الماضي، أعلنت " " إغلاق ميناء على البحر الأحمر بعد أن تحول إلى "ميناء أشباح" في ظل عدم وجود أي أنشطة به بفعل حصار الحوثيين للبحر الأحمر.