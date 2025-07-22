تعليق أمريكي يخص مهلة الـ 50 يوما بشأن أوكرانيا

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية بروس بأن مهلة الخمسين يوما التي حددها لإبرام اتفاق بشأن أوكرانيا غير محددة.

وأشارت إلى أن قد تخلص إلى وجود تقدم في التسوية الأوكرانية قبل انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي والبالغة 50 يوما.

ولم تقدم إجابة مباشرة على سؤال حول ما إذا كانت مستعدة لاستخلاص أي نتائج بعد مرور أسبوع واحد فقط على إعلان عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 100% تقريبا على وشركائها التجاريين، إذا لم تتمكن وواشنطن من التوصل إلى اتفاق حول التسوية في أوكرانيا خلال 50 يوما.



وقالت بروس: "أحذر من أنه عندما يحدد الرئيس فترة زمنية أو نافذة [زمنية]، فقد يشير ذلك إلى أي مرحلة ضمن تلك الفترة".



وأضافت: "إذا كانت هناك مفاوضات جادة وكانت العملية تسير قدما، فقد يتغير كل شيء بسرعة. بعد يومين من تحديد الإطار الزمني، قد يتغير كل شيء بسبب المفاوضات".



وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن الأمر "لا يتعلق" بموعد ثابت يجب بحلوله تسوية الأزمة وفقا للموقف الأمريكي.



وفي 14 يوليو، أعلن ترامب قراره مواصلة تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إذا قامت أوروبا بدفع ثمن هذه الشحنات، وسيتولى حلف تنسيق هذه العملية.



كما أفاد الرئيس بأن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100% تقريبا على روسيا وشركائها التجاريين إذا لم تتمكن موسكو وواشنطن من التوصل إلى اتفاق حول التسوية في أوكرانيا خلال 50 يوما.



