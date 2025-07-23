ترامب يُخلد اسم زوجته على دار الأوبرا التاريخية

ووافق جمهوريون في بمجلس النواب الأمريكي على تعديل ضمن مشروع السنوية لإدارة والبيئة والجهات المرتبطة بها، يقترح إعادة تسمية دار الأوبرا في المركز الفني الشهير.وجاء التصويت لصالح التعديل بنتيجة 33 مقابل 25 صوتا يوم الثلاثاء الماضي، ضمن سلسلة من التعديلات الأخرى.وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من قيام ، في سابقة أثارت انتقادات، بإعادة تشكيل وتعيين نفسه رئيسا له، متهما المؤسسة الفنية بأنها "متطرفة" في توجهاتها.