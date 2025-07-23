إيران توافق على زيارة فريق من الطاقة الذرية

وقال نائب ، إن " وافقت على السماح لفريق فني من بزيارتها خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة "آلية جديدة" للعلاقات بين الوكالة وطهران.

وأضاف لصحفيين خلال زيارة لنيويورك "سيأتي الوفد إلى إيران لمناقشة الآلية، وليس لزيارة المواقع (النووية)".

وفي (24 حزيران 2025) دخل وقف إطلاق النار بين إيران و" " حيّز التنفيذ وأعلن عنه الرئيس الأمريكي ، ويقضي بوقف الأعمال القتالية والتي بدأتها "تل أبيب" حزيران بقصف ومدن أخرى.