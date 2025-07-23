مصر تتحدث عن الوقت المناسب لبدء إعادة إعمار غزة

وشدد السيسي على موقف مصر الثابت الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وعلى أن إقامة المستقلة، وعاصمتها الشرقية، وفق قرارات الدولية، هو السبيل الوحيد لإرساء السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من اليوناني ، تناول تطورات العلاقات الثنائية الاستراتيجية والمتميزة بين مصر واليونان، وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة تعزيز آليات التعاون الثنائي والارتقاء بها، لا سيّما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة، والربط الكهربائي والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير ، إن الاتصال تطرق إلى الأوضاع الإقليمية الراهنة، واستمع رئيس الوزراء اليوناني إلى رؤية الرئيس السيسي بشأن سبل تهدئة الأوضاع في المنطقة وتسوية النزاعات القائمة.واستعرض السيسي جهود مصر الحثيثة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة.