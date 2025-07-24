وسائل إعلام: انفجار مجهول السبب يهز مدينة إدلب والبلدات المحيطة بها

وذكرت الوسائل أن "انفجاراً مجهول السبب هز مدينة إدلب والبلدات المحيطة بها في ".وتابعت أنه "لم يصدر حتى الآن أي توضيح من الجهات الحكومية الرسمية حول أسباب الانفجار".