إسرائيل تعيد فريقها التفاوضي من الدوحة وتتحدث عن "قرارات مصيرية"

وقال مكتب نتنياهو "قررنا في أعقاب رد حماس إعادة فريق المفاوضات من للتشاور".من جانبها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر قوله إن "ثمة قرارات مصيرية يجب اتخاذها ولذلك تقرر إعادة الفريق من الدوحة للتشاور".في الأثناء، أفادت مواقع إسرائيلية بـ"إصابة 9 جنود إسرائيليين بجروح خطرة نتيجة انهيار مبنى بسبب انفجار ذخيرة للجيش في قطاع ".