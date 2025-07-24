عراقجي: سندافع عن حقنا في التخصيب بالمحادثات مع الترويكا غدا

وقال ، ، في تصريحات صحفية أن "بلاده ستدافع عن حقها في التخصيب بالمحادثات مع الترويكا غدا".وأفادت وكالة " " الإيرانية بأن "المفاوضات النووية بين والترويكا الأوروبية ستعقد الساعة 9:30 صباح الجمعة بالقنصلية الإيرانية في إسطنبول".وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بقائي، في وقت سابق أن " وافقت بناء على طلب وفرنسا وبريطانيا على عقد جولة جديدة من المفاوضات النووية".وأوضح أن "المحادثات ستعقد يوم الجمعة في مدينة إسطنبول التركية على مستوى نواب وزراء الخارجية، وسيشارك فيها عن إيران وكاظم غريب آبادي".