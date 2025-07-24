فقدان الاتصال بسفينة خلال توجهها لكسر الحصار عن غزة

أعلن تحالف أسطول الحرية، الخميس، عن فقدان الاتصال بسفينة خلال توجهها لكسر الحصار عن قطاع .

وقال التحالف، "فقدان الاتصال بالسفينة حنظلة خلال توجهها لكسر الحصار عن ".

الى ذلك، قالت وسائل إعلام دولية، "مسيرات تحيط بسفينة أسطول الحرية حنظلة"، مشيرة الى "تفعيل خطة الطوارئ على السفينة حنظلة".

وأسطول الحرية هو تحالف دولي تأسس عام 2010 في سياق الجهود المبذولة من المنظمات الدولية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 2007.

والسفينة "حنظلة" سفينة صيد نرويجية صنعت عام 1968، وكانت تعرف سابقا باسم"نافارن"، وانضمت إلى "أسطول الحرية" عام 2023، ويبلغ طولها نحو 18 مترا ومزودة بمحرك ديزيل وتتمتع ببنية مواتية للإبحار المتوسط.



وشاركت السفينة في مبادرات تضامنية واسعة حول دول العالم بين عامي 2023 و2024، أبرزها في 13 تموز 2025 حين انطلقت في رحلة شعارها "من أجل أطفال غزة".