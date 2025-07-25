تايلاند تعلن ارتفاع عدد قتلاها وكمبوديا تجلي مئات الأسر عند الحدود

وشهدت الحدود بين وكمبوديا تصعيدا كبيرا وغير مسبوق منذ سنوات، خلال اليومين الماضيين، حيث اندلعت مواجهات عنيفة تركزت حول مناطق معبدية متنازع عليها مثل معبد "برياه فيهير" و"تا موان ثوم" على الحدود الشرقية.وأفادت سلطات البلدين بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص، فيما تم إجلاء ألف وخمسمئة أسرة كمبودية من منازلهم.وتبادلت القوات من الجانبين إطلاق نيران الأسلحة الخفيفة والمدفعية والصواريخ، فيما شنت تايلاند أيضا غارات جوية.ويعتبر هذا التصعيد تطورا خطيرا بعد سنوات من النزاع الحدودي الطويل الذي يمتد لأكثر من حول نقاط حدودية غير مرسمة بدقة بين تايلاند وكمبوديا، مع نزاعات متكررة على أراضي معابد قديمة ذات أهمية تاريخية ودينية، حيث يستخدم كل طرف المعابد كذريعة للتصعيد العسكري.في غضون ذلك، قرر عقد جلسة طارئة بشأن التصعيد في النزاع، وسط نداءات دولية لتهدئة التوتر وتفادي حرب شاملة بين الجارين في جنوب .وتعد هذه الاشتباكات من أخطر التصعيدات منذ سنوات، وتثير مخاوف من توسع النزاع العسكري وتأثيره الإقليمي، مع استمرار كل طرف في تأكيد سيادته على المناطق المتنازع عليها ورفض التراجع عن مواقعه الميدانية والدبلوماسية.