وزير الخارجية السوري يلتقي وزيرا إسرائيليا في باريس

وقال في منشور على منصّة إكس "لقد التقيتُ مساء اليوم السوريين والإسرائيليين في ".من جهته، قال لفرانس برس مصدر دبلوماسي رفيع المستوى طالبا عدم نشر اسمه إنّ الاجتماع بين الوزيرين السوري والإسرائيلي "مهّد له" المبعوث الأميركي.وفي منشوره على إكس، قال براك إنّ "هدفنا كان الحوار وتهدئة الأوضاع وهذا بالضبط ما حقّقناه. لقد جدّدت كل الأطراف التزامها مواصلة هذه الجهود"، في إشارة إلى الاشتباكات الطائفية الدامية التي وقعت أخيرا في جنوب وأسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخص خلال أسبوع واحد.واندلعت الاشتباكات في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية في 13 تموز بين مسلحين محليين وآخرين من البدو، سرعان ما تطورت الى مواجهات دامية تدخلت فيها القوات الحكومية ومسلحو العشائر، وشنّت اسرائيل خلالها ضربات على مقار رسمية في دمشق وأهداف عسكرية في السويداء.ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأميركي والوزير السوري صباح الجمعة وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، حسبما أفاد مصدر في .