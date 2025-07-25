وكشف المرصد أنّ الملف الأمني في السويداء سيُحول إلى الجهات الأميركية، التي ستتولى متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، الذي يشمل "انسحاب جميع قوات العشائر وقوات الأمن العام إلى ما بعد القرى الدرزية، حيث ستقوم الفصائل الدرزية بتمشيط القرى للتأكد من إخلائها من هذه القوات".وأكّد المرصد تشكيل مجالس محلية من أبناء السويداء تتولى تقديم الخدمات، إضافةً إلى لجنة لتوثيق الانتهاكات ترفع تقاريرها إلى الطرف الأميركي.وأضاف، ان " الاتفاق نصّ على نزع السلاح من مناطق القنيطرة ودرعا، مع تشكيل لجان أمنية محلية من السكان لا تمتلك السلاح.وأشار المرصد إلى منع دخول أي منظمة أو مؤسسة تابعة للحكومة السورية إلى السويداء، مع السماح فقط بدخول منظمات .