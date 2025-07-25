الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس إدارة مكافحة التجسس في حماس

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "استهدف يوم الأربعاء في شمال قطاع حسن شاعر، رئيس إدارة مكافحة التجسس في التابع لحماس".وزعم الجيش الإسرائيلي في بيانه إن "إدارة مكافحة التجسس تتولى مسؤولية قمع المعارضة لحكم حماس، وإحباط عمليات التجسس ضدها، وتأمين كبار مسؤوليها وأصولها داخل قطاع غزة وخارجه. وتمثل الإدارة جزءا حيويا من العام التابع لحماس، وهي مسؤولة، من بين أمور أخرى، عن بناء تقييم استخباراتي يساعد كبار مسؤولي حماس في اتخاذ القرارات وتنفيذ الهجمات ضد ".وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "بتوجيه من استخباراته وجهاز الأمن العام (الشاباك)، تواصل قوات جيش الدفاع عملياتها في قطاع غزة".ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه "خلال اليوم الماضي، تم تفكيك موقع لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات في منطقة مدينة غزة، كان يطلق منه النار باتجاه قوات العاملة. ولم تبلغ عن إصابات".وأكد بيان الجيش الإسرائيلي أن "قواته تواصل عملياتها في شمال قطاع غزة، في مناطق بيت وجباليا ودرج التفاح. وتواصل القوات تحديد مواقع وتفكيك أنفاق تحت الأرض ومواقع للبنية التحتية".ولفت كذلك، إلى أنه "خلال اليوم الماضي، وبالتعاون مع ، ضرب الإسرائيلي عشرات الأهداف الإرهابية في قطاع غزة، بما في ذلك خلايا إرهابية، ومنشآت عسكرية، وأنفاق، ومواقع لإطلاق صواريخ مضادة للدبابات، ومخازن أسلحة، ومواقع أخرى للبنية التحتية".