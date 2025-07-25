استقالة كريستين كابوت بعد فيديو الفضيحة

وأكد متحدث باسم الشركة لصحيفة " بوست" أن كابوت قدمت استقالتها أمس الخميس، بينما بايرون على في وقت سابق بعد انتشار الفيديو.وكان بايرون وكابوت، المتزوجان من أشخاص آخرين، قد ظهرا في اللقطات أثناء حفل " " في ملعب "جيلت" ببوسطن الأسبوع الماضي، حيث رصدتهما الكاميرا العملاقة وهما يتعانقان ويحاولان إخفاء وجوههما بسرعة. وتعليقا على الموقف، قال مغني الفرقة : "إما أنهما على علاقة غرامية سرية أو أنهما خجولان للغاية". وسرعان ما انتشر المقطع على نطاق واسع، وأصبح مادة للسخرية وإنشاء الميمات على الإنترنت، كما أعاد بعض المشاهير تمثيل المشهد في مناسبات مختلفة.وتشير السجلات العقارية إلى أن كابوت متزوجة من أندرو كابوت، الرئيس التنفيذي لشركة "بريفتير روم"، ويمتلكان معا منزلا فاخرا في نيويورك بقيمة 2.2 مليون دولار.أما بايرون فهو متزوج من كيريغان بايرون، ولديهما طفلان.وفي أعقاب الاستقالتين، عينت الشركة المؤسس المشارك بيت ديجوي، الذي شغل سابقا منصب رئيس المنتجات، كرئيس تنفيذي مؤقت.واستغل ديجوي الضجة الإعلامية للترويج للشركة، قائلا في منشور على "لينكد إن": "رغم أنني لم أكن أتمنى أن يحدث الأمر بهذه الطريقة، إلا أن اسم أسترونومر أصبح معروفا الآن على نطاق واسع".وأضاف أن الشركة تواجه التحديات بثبات، مشيرا إلى أن التغطية الإعلامية التي حظيت بها الفضيحة نادرا ما تحصل عليها شركات ناشئة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.