ترامب: حماس لا تريد التوصل لاتفاق وأعتقد أنها تريد الموت

وقال ، إن "حماس لا تريد حقا التوصل إلى اتفاق، وستتم ملاحقتها"، مردفاً أنه "لقد انسحبنا من مفاوضات وهذا أمر مؤسف فحماس لم تهتم بإبرام أي صفقة ولا بد من القضاء على حماس".ولفت الى ان "حماس تعرف ماذا سيحصل بعد استعادة كل الرهائن ولهذا لا تريد التوصل لاتفاق، وسيتعين أن يكون هناك قتال وقضاء على حماس".وتابع: "لقد ساهمنا في إطلاق عدد كبير من الرهائن في غزة وعملية إطلاق من تبقى منهم لدى حماس ستكون أصعب، وحماس لا تريد التوصل لاتفاق وأعتقد أنها تريد "، مبيناً أنه "سيكون من الصعب استعادة بقية الرهائن في غزة لأن حماس تعرف أنه لن تكون لديها أوراق للمساومة".وأكمل: "تحدثت مع نتنياهو بشأن إرسال مساعدات لغزة لكنني لن أخوض في التفاصيل، وعائلات الأسرى الإسرائيليين طلبت مني المساهمة في إعادة أبنائها بمن فيهم الأموات وفعلنا ذلك"، موضحاً أنه "لا أستطيع البوح بما تحدثت به مع نتنياهو والأمر كان مخيبا إلى حد ما، وقدمنا 60 مليون دولار مساعدات لغزة وسنقدم المزيد ونأمل أن تصل لأن الأموال والمساعدات تتعرض للسرقة".