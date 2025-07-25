إسرائيل تعلن مقتل مسؤول "التجنيد" بحزب الله.. من هو علي قصان؟

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم الجيش في وقت سابق اليوم في وقضى على علي قصان مسؤول القوة البشرية لقطاع في ".من هو؟عمل قصان أخيراً على محاولات إعادة إعمار قوة حزب الله في منطقة بنت ، وايضاً تجنيد عناصر أخرى لصفوفه خلال الحرب.ويسري في منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاق لوقف إطلاق النار بعد نزاع امتد لأكثر من عام بين وحزب الله، تحوّل إلى مواجهة مفتوحة.لكن إسرائيل توجه بين الحين والآخر، ضربات لمواقع حزب الله وعناصره.وفي منتصف الشهر الجاري، أفادت الرسمية في لبنان بمقتل 12 شخصا في غارات إسرائيلية على شرق البلاد، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي شنّ ضربات على مواقع لحزب الله.وفي حينه، قال الجيش الإسرائيلي إن هاجم "عدة أهداف إرهابية تابعة لحزب الله بمنطقة البقاع في لبنان".وأضاف "تم استهداف معسكرات تابعة لقوة الرضوان (وحدة النخبة في الحزب) التي تم رصد عناصر داخلها ومستودعات استخدمت لتخزين وسائل قتالية كان يستخدمها حزب الله".وبحسب البيان، استخدم الحزب المعسكرات المستهدفة "لتنفيذ تدريبات وأعمال تأهيل بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات ضد إسرائيل.