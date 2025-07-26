Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
آلاف المتظاهرين في تل أبيب يطالبون بإنهاء الحرب على غزة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

اشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" في دير الزور

دوليات

2025-07-26 | 01:48
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
اشتباكات بين الجيش السوري و&quot;قسد&quot; في دير الزور
437 شوهد

السومرية نيوز – دولي
اندلعت اشتباكات ليل الجمعة/السبت بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) على ضفتي نهر الفرات شرق دير الزور، وتحديدا في مناطق الريف الشرقي مثل بلدة القورية ومحيطها.

ووصفت مصادر إعلامية محلية الاشتباكات بأنها متقطعة وليست واسعة النطاق حتى الآن، وتركزت غالبا بالقرب من خطوط التماس بين الطرفين في مناطق مثل درنج وجسر العشارة.
وأشارت التقارير إلى أن التوترات تصاعدت مؤخرا مع تعزيزات متبادلة من الطرفين في المنطقة، وإغلاق بعض المعابر النهرية في محاولة للحد من التهريب والحركة بين الضفتين.
وكانت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية نقلت عن مدير إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية قوله إن "قسد تماطل بتنفيذ نموذج مصغر للاندماج مع الحكومة في دير الزور".
وأضاف أن "قسد" تحاول فرض واقع اجتماعي وثقافي في محافظة دير الزور، وتستحوذ على مواردها، ما يعيق الجهود الرامية لتوحيد سوريا تحت قيادة موحدة".
وأضاف المسؤول السوري، أن "تنفيذ اتفاق 10 آذار لم يحرز أي تقدم بسبب غياب رؤية موحدة ضمن قيادة قسد"، مشددا على ضرورة تحكيم العقل للوصول إلى حل واضح وتطبيق الاتفاق"، وفق قوله.
وتأتي هذه المواجهات في سياق التصعيد المتكرر بين الجانبين في المناطق الحدودية الفاصلة شرق الفرات، في ظل تزايد التوترات الأمنية وتضارب السيطرة على بعض النقاط الحيوية.
وقال مصدر حكومي سوري، الخميس، تعليقا على المفاوضات الجارية مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إن دمشق لم ولن تقبل فرض شروط مسبقة، مشددا على أن الحديث عن رفض تسليم السلاح مرفوض.
⁠وتابع المصدر قائلا: "إن استخدام أحداث السويداء أو الساحل لتبرير رفض الانضواء تحت راية الدولة أو للتشكيك بنواياها، هو أمر مدان ويعكس محاولات مكشوفة لتأليب الرأي العام وتشويه الحقائق".
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
الكلمات الطيبة لها أثر! - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-26
Play
الكلمات الطيبة لها أثر! - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-26
Biotic
Play
Biotic
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
Play
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
لحظة إنفـ.جار الإهمال المتراكم في الكوت - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-25
Play
لحظة إنفـ.جار الإهمال المتراكم في الكوت - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-25
Play
نشرة ٢٥ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-25
Play
العراق في دقيقة 25-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-25
الهوا الك
Play
الهوا الك
قضايا إنسانية ملحة: من حقوق المعوقين إلى مطالب المتقاعدين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-25
Play
قضايا إنسانية ملحة: من حقوق المعوقين إلى مطالب المتقاعدين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-25
علناً
Play
علناً
مشاكل بغداد واربيل النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-24
Play
مشاكل بغداد واربيل النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-24
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر قاسم الحياتي - Celebrity م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-24
Play
الشاعر قاسم الحياتي - Celebrity م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-24
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٦ تموز الى ١ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-07-24
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٦ تموز الى ١ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-07-24
Live Talk
Play
Live Talk
عراقي يحول المواقف اليومية إلى فن ساخر - Live Talk - الحلقة ٨٠ | 2025
10:30 | 2025-07-24
Play
عراقي يحول المواقف اليومية إلى فن ساخر - Live Talk - الحلقة ٨٠ | 2025
10:30 | 2025-07-24
الأكثر مشاهدة
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
الكلمات الطيبة لها أثر! - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-26
Play
الكلمات الطيبة لها أثر! - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-26
Biotic
Play
Biotic
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
Play
اسباب تأخر الحمل، التبول اللاارادي - م٤ Biotic - الحلقة ١٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-07-25
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
لحظة إنفـ.جار الإهمال المتراكم في الكوت - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-25
Play
لحظة إنفـ.جار الإهمال المتراكم في الكوت - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-07-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-25
Play
نشرة ٢٥ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-25
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-25
Play
العراق في دقيقة 25-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-25
الهوا الك
Play
الهوا الك
قضايا إنسانية ملحة: من حقوق المعوقين إلى مطالب المتقاعدين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-25
Play
قضايا إنسانية ملحة: من حقوق المعوقين إلى مطالب المتقاعدين - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-07-25
علناً
Play
علناً
مشاكل بغداد واربيل النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-24
Play
مشاكل بغداد واربيل النفطية - علناً م٤ - الحلقة ١١ | الموسم 4
16:30 | 2025-07-24
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر قاسم الحياتي - Celebrity م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-24
Play
الشاعر قاسم الحياتي - Celebrity م٤ - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-07-24
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٦ تموز الى ١ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-07-24
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٦ تموز الى ١ آب ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-07-24
Live Talk
Play
Live Talk
عراقي يحول المواقف اليومية إلى فن ساخر - Live Talk - الحلقة ٨٠ | 2025
10:30 | 2025-07-24
Play
عراقي يحول المواقف اليومية إلى فن ساخر - Live Talk - الحلقة ٨٠ | 2025
10:30 | 2025-07-24

اخترنا لك
الكشف عن تفاصيل الاجتماع السوري الإسرائيلي في باريس
08:44 | 2025-07-26
من سجن إمرالي.. تركيا تطلق سراح رفيق أوجلان
08:26 | 2025-07-26
الجيش اللبناني يعتقل عشرات السوريين
08:01 | 2025-07-26
بسبب القصف والتجويع.. 100 ألف طفل مُهددون بالموت في غزة
07:27 | 2025-07-26
غارة إسرائيلية تستهدف مركبة جنوب لبنان (فيديو)
05:15 | 2025-07-26
هزة أرضية جديدة تضرب الجزائر
04:44 | 2025-07-26

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.