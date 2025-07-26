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تفاصيل جديدة عن هجوم مبنى القضاء في زاهدان.. وجماعة "جيش الظلم" تتبناه
دوليات
2025-07-26 | 03:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,246 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
ذكرت وسائل إعلامية إيرانية، اليوم السبت، تفاصيل جديدة عن هجوم مبنى القضاء في زاهدان، فيما تبنته جماعة "جيش الظلم".
وذكرت وكالة تنسيم الإيرانية ان "مبنى دائرة القضاء (العدلية) في
مدينة زاهدان
تعرض، صباح اليوم السبت، لهجوم إرهابي نفّذه عدد من المسلحين التابعين لجماعة "جيش الظلم" الإرهابية، في حادث جديد استهدف أحد أهم المراكز القضائية في محافظة سيستان وبلوشستان".
وأضافت انه "بحسب المعلومات فقد هاجم عدة عناصر إرهابية مسلّحة مبنى العدلية الواقع في
شارع الحرية
بمدينة زاهدان، حيث قاموا بإطلاق النار فور دخولهم إلى المبنى، ما أدى إلى حالة من
الفوضى
والاستنفار الأمني في محيط المنطقة".
ونقلت تنسيم عن مصادر مطلعة قولها إن "الهجوم أسفر عن أضرار بشرية ومادية لم يُعلن عنها بعد، فيما لا تزال التفاصيل الدقيقة لحجم الخسائر قيد المتابعة".
وأضافت ان "3 عناصر مسلحة قتلوا خلال الهجوم".
وأعلنت جماعة "جيش الظلم" الإرهابية مسؤوليتها عن هذا الهجوم.
في أعقاب الهجوم، حضرت قوات الأمن ووحدات الطوارئ بسرعة إلى مكان الحادث، وفرضت طوقاً أمنياً محكماً على المنطقة، وبدأت عمليات تمشيط وملاحقة مكثفة لتحديد مكان المهاجمين والقبض عليهم.
وتم إخراج عدد من المصابين في الحادث من مبنى العدلية بمساعدة قوات الإنقاذ ونقلهم إلى المراكز الطبية بسيارات الإسعاف.
كما غادر المراجعون وموظفو العدلية مكان الحادث بمساعدة قوات الأمن وإنفاذ القانون.
ويلاحظ تواجد قوات الأمن والشرطة في محيط مبنى القضاء، ودخول بعض القوات إلى داخل المبنى.
انتهاء الاشتباكات
وأعلن
المركز الإعلامي
للسلطة القضائية أن مسلحين مجهولين هاجموا صباح اليوم
السلطة القضائية
في محافظة سيستان وبلوشستان. وبناء على المتابعة، انتهت الاشتباكات داخل مبنى القضاء.
وأصيب عدة أشخاص في هذا الحادث الإرهابي، ويتواجد أفراد الطوارئ في مكان الحادث.
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