من سجن إمرالي.. تركيا تطلق سراح رفيق أوجلان

يأتي هذا الإفراج بالتزامن مع جهود التجديد في "عملية السلام" بين وحزب التي بدأت أواخر عام 2024، والتي يشارك فيها وفد حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" للأكراد كوسيط بين وأوجلان.وكانت السلطات التركية ترفض سابقا الإفراج عن أكتاش رغم إتمامه فترة حكمه كاملا، وقد رافق إطلاق سراحه تحسنا في ظروف احتجاز ، الذي دعا قادته في إلى حل الحزب وتسليم السلاح، وهو ما تحقق في مايو 2025 بحرق الأسلحة بشكل رمزي في إقليم .وتعكس الزيارة المستمرة لوفد حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" إلى أوجلان في سجن إمرالي، واللقاءات التي سمحت بها السلطات التركية له ولعائلته، محاولات جادة للتوصل إلى تسوية في الملف الكردي تشمل تشكيل لجنة برلمانية لحل القضية الكردية في تركيا.