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من سجن إمرالي.. تركيا تطلق سراح رفيق أوجلان
دوليات
2025-07-26 | 08:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
341 شوهد
أطلقت السلطات التركية سراح ويسي أكتاش بعدما قضى أكثر من 30 عاما بالسجن منها 10 سنوات في سجن إمرالي شديد الحراسة، حيث كان معتقلا إلى جانب زعيم
حزب العمال
الكردستاني عبد الله
أوجلان
.
يأتي هذا الإفراج بالتزامن مع جهود التجديد في "عملية السلام" بين
تركيا
وحزب
العمال الكردستاني
التي بدأت أواخر عام 2024، والتي يشارك فيها وفد حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب"
المؤيد
للأكراد كوسيط بين
أنقرة
وأوجلان.
وكانت السلطات التركية ترفض سابقا الإفراج عن أكتاش رغم إتمامه فترة حكمه كاملا، وقد رافق إطلاق سراحه تحسنا في ظروف احتجاز
أوجلان
، الذي دعا قادته في
جبل قنديل
إلى حل الحزب وتسليم السلاح، وهو ما تحقق في مايو 2025 بحرق الأسلحة بشكل رمزي في إقليم
كردستان العراق
.
وتعكس الزيارة المستمرة لوفد حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" إلى أوجلان في سجن إمرالي، واللقاءات التي سمحت بها السلطات التركية له ولعائلته، محاولات جادة للتوصل إلى تسوية في الملف الكردي تشمل تشكيل لجنة برلمانية لحل القضية الكردية في تركيا.
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