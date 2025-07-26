فرنسا تطلب من إسبانيا توضيحاً حول طرد يهود من رحلة جوية

وجاء في بيان الخارجية الفرنسية: "أبلغ وزير الخارجية جان-نويل بارو في اتصال هاتفي مع مارتينولي، المديرة العامة لشركة فولينغ، عن بالغ قلقه إزاء إجلاء الفرنسيين اليهود من الطائرة".وأشار البيان إلى أن الوزير طلب توضيحات لمعرفة ما إذا كان المراهقون تعرضوا للتمييز بسبب دينهم. كما توجه بنفس الاستفسار إلى سفير إسبانيا في .ونقل البيان عن مارتينولي تأكيدها بأن "تحقيقا داخليا دقيقا يجري حاليا، وسيتم إبلاغ نتائجه إلى السلطات الفرنسية والإسبانية".وكانت تقارير إعلامية قد أفادت يوم الأربعاء بأن حوالي 50 شخصا، معظمهم من القاصرين العائدين من ، تم إجلاؤهم من الطائرة المتجهة من مطار بلنسية إلى بمساعدة الحرس المدني الإسباني. وأثارت هذه الإجراءات اتهامات بالمعاداة للسامية ضد شركة "فولينغ" المشغلة للرحلة.وفي وقت لاحق، أصدرت الشركة بيانا نفت فيه وجود دوافع دينية وراء طرد المراهقين، مؤكدة أن حوالي 50 شخصا، بينهم مجموعة من المراهقين اليهود الفرنسيين ومرافقيهم، قد تم إخراجهم من الطائرة بسبب "سلوك مشاغب" يشكل تهديدا للسلامة الجوية.