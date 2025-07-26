"إسرائيل" تعلن اغتيال قيادي بحزب الله جنوبي لبنان

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه "تم قتل قياديا في مقر قطاع التابع لحزب الله ويدعى علي ".وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة الطويري جنوبي ، كما أشارت إلى شن الجيش الإسرائيلي غارة على طريق عام طويري صريفا جنوبي لبنان.