في غزة.. فتح ممرات آمنة والسماح بإسقاط المساعدات

وقال الجيش في بيان: "بناء على توجيهات القيادة السياسية، وعقب تقييم الوضع الذي عُقد مساء السبت، بدأ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين الاستجابة الإنسانية في قطاع ..".وأضاف: "يستأنف الجيش الإسرائيلي الليلة (السبت) عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية، في إطار جهوده المستمرة للسماح بدخول المساعدات إلى غزة وتسهيلها. ستُجرى عملية الإنزال الجوي بالتنسيق مع منظمات والجيش الإسرائيلي، بقيادة أعمال الحكومة في المناطق وسلاح الجو الإسرائيلي".وتابع: "ستشمل عمليات الإنزال الجوي سبع منصات من المساعدات تحتوي على الدقيق والسكر والأغذية المعلبة، مقدمة من منظمات دولية".كما أشار في البيان نفسه: "بالإضافة إلى ذلك، تقرر إنشاء ممرات إنسانية مخصصة لتمكين الحركة الآمنة لقوافل التي تنقل الغذاء والدواء إلى السكان".وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "مستعد لتطبيق هدنات إنسانية في المناطق المكتظة بالسكان، وسيواصل العمل على تفكيك البنية التحتية للإرهاب والقضاء على الإرهابيين في مناطق نشاطهم".