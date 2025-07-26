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تركيا.. حرائق الغابات تهدد مناطق سكنية في بورصة
دوليات
2025-07-26 | 17:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
73 شوهد
أفادت وسائل إعلام تركية، باندلاع حرائق غابات في مدينتي أورهانيلي وغورسو بمحافظة بورصة بفعل رياح جنوبية قوية ما يهدد المناطق السكنية في المنطقة.
وامتدت حرائق الغابات المشتعلة في مدينة بورصة التركية إلى عدد من الأحياء السكنية، ما دفع السلطات إلى التدخل.
وتسببت رياح جنوبية قوية ضربت بورصة في إثارة القلق، حيث اشعلت حرائق غابات في منطقتين منفصلتين، فيما تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران بجهد كبير في ظل ظروف جوية صعبة في منطقتي أورهانيلي وغورسو.
ومع استمرار جهود السيطرة على حريق الغابات، وردت أنباء عن اندلاع حريق جديد في حي أغلاشان بدشكايا، بغورسو، مما شكل تهديدا خطيرا لسكان الحي.
واستنفرت جميع الوحدات المعنية في بورصة لمواجهة سلسلة الحرائق، ونظرا لتهديد الحرائق التي اندلعت في منطقة غورسو للمناطق السكنية، تم إرسال العديد من فرق مكافحة الحرائق والغابات إلى المنطقة.
كما تم إطلاق جهود جوية لدعم العمليات البرية ومنع انتشار الحريق، وأرسلت مروحيات وطائرات إطفاء إلى المنطقة، فيما أفادت السلطات بأن جهود مكافحة الحرائق في كلا الموقعين مستمرة دون انقطاع.
هذا وأصدرت بلدية بورصة الكبرى بيانا جاء فيه: "نظرا لاستمرار حريق الغابات وانتشاره، اتخذ قرار إخلاء حي كاراهيدير في قضاء غورسو، وقد تم نشر الحافلات للمساعدة في إجلاء مواطنينا، كما تم تجهيز المجمع الرياضي التابع لبلدية بورصة لاستقبال المواطنين المتضررين من الحريق".
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