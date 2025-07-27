الكشف عن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة

وقال روبيو في مقابلة مع زوجة ابن الرئيس الأمريكي على نيوز، ردا على سؤال حول خططه للانتخابات الرئاسية المقبلة: "أعتقد أن جيه دي فانس سيكون مرشحا رائعا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة عن الحزب الجمهوري".في مقابلة مع شبكة إن بي سي في مايو الماضي، اقترح الرئيس الأمريكي ، ترشيح نائب الرئيس فانس لمنصب القادم، واصفا إياه بأنه "شاب لامع".لكن رغم ذلك اعترف حينذاك، بأنه لا يرغب في التدخل في العمليات الانتخابية المستقبلية.وقبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، كشف ترامب سبب اختياره جي دي فانس كمرشح لمنصب نائب الرئيس الأمريكي.وقال ترامب في مقابلة تلفزيونية: "كانت هناك دائما كيمياء جيدة بيننا. في البداية، لم يكن جي دي معجبا بي، لكنه لم يكن يعرفني. وبعد ذلك، عندما تعرفنا على بعضنا البعض، صار يحبني، ربما أكثر من أي شخص آخر.. لقد أيدته بالفعل في ولاية أوهايو لمجلس الشيوخ، وفاز ضد مجموعة صعبة للغاية.. لقد كتب كتابا، كان كلاسيكيا، لكن تضمن كل شيء عن الرجال والنساء العاملين وكيف لا يتم التعامل معهم بشكل عادل، وكان محقا في ذلك. وقد فهمت ذلك.. ونشأت علاقة رائعة".