كمبوديا وتايلاند يتفقان على وقف إطلاق النار

أعلن ذلك الكمبودي هون مانيت ذلك في 27 يوليو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب محادثة هاتفية أجراها مع مساء 26 يوليو.وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس الأمريكي، أعرب عن قلقه البالغ إزاء الخسائر البشرية في الصراع بين وتايلاند، وأكد التزامه بالسلام.وقال هون مانيت، منوها بأن ترامب يملك خبرة في التوسط في جهود السلام في جميع أنحاء العالم: "إنه لا يريد أن يرى أي حرب أو قتال من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من القتلى والجرحى على الجانبين".خلال محادثة هاتفية، أبلغ رئيس الوزراء الكمبودي، الزعيم الأمريكي أن "توافق تماما على الاقتراح الداعي إلى وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط بين القوات الكمبودية والتايلاندية".وذكر هون مانيت، أن ترامب قال له بعد أن تحدث مع القائم بأعمال رئيس الوزراء التايلاندي فومتام فيشاياتشاي، إن الحكومة التايلاندية وافقت أيضا على اقتراح وقف إطلاق النار.وأضاف هون مانيت: "الهدف هو تنفيذ المبادئ المتفق عليها في أقرب وقت ممكن لوضع حد لمزيد من الخسائر والمعاناة بين العسكريين والمدنيين".ولضمان التنفيذ السريع لاتفاقيات وقف إطلاق النار، أصدر رئيس الوزراء الكمبودي تعليماته لنائبه ووزير الخارجية سوخون بالتنسيق المباشر مع وزير الخارجية الأمريكي ونظيرته التايلاندية ماريت سانجيامبونج.