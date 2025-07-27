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الخارجية الأميريكية تضع شرطاً واحداً لوقف الحرب في غزة
دوليات
2025-07-27 | 06:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
283 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
قال وزير الخارجية الأميركي
ماركو روبيو
في مقابلة مع شبكة "
فوكس
نيوز"، إن جميع الأميركيين المحتجزين في
غزة
تم الإفراج عنهم، مؤكدا أن
الولايات المتحدة
"تهتم بجميع المحتجزين".
وأضاف روبيو: "هناك حل بسيط للغاية لما يحدث في
غزة
؛ أفرجوا عن جميع المحتجزين، وألقوا السلاح، عندها تنتهي الحرب على حماس. لكن من الواضح أنهم لا يوافقون على ذلك حتى الآن".
وتابع: "ستيف ويتكوف يقوم بعمل رائع ليلا ونهارا منذ أسابيع، وقد تم إحراز تقدم كبير في المفاوضات، وهم باتوا قريبين جدا".
وأكمل: "نحن متفائلون ونأمل أن نحصل في أي يوم على اتفاق لوقف إطلاق النار، بحيث يتم في مرحلته الأولى الإفراج عن نصف المحتجزين على الأقل، بمن فيهم المتوفون، على أن يتم الإفراج عن البقية في نهاية فترة تمتد إلى 60 يوما".
وقالت حركة "حماس" إنها لم تُبلغ من قبل الوسطاء بوجود أي إشكال بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مستغربة تصريحات الرئيس الأميركي الذي حمّلها مسؤولية انهيار المباحثات الأخيرة في
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.
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