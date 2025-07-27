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وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه تهديداً جديداً للسيد الخامنئي
دوليات
2025-07-27 | 10:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
483 شوهد
وجه
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل كاتس
، اليوم الأحد، تهديدات جديدة إلى المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي.
وقال كاتس خلال زيارته قاعدة
رامون
الجوية برفقة
رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
: "جئت اليوم لأشكركم على العمل الرائع الذي أنجزتموه في عملية الأسد الصاعد عندما فتحتم الأجواء أمام
طهران
، وضربتم رأس الأخطبوط الإيراني مرارا وتكرارا، وأبعدتم تهديدات الإبادة عن
دولة إسرائيل
".
وأضاف كاتس: "أريد أن أنقل رسالة واضحة إلى
خامنئي
: إذا استمريتم في تهديد
إسرائيل
، فإن يدنا الطويلة ستمتد إلى طهران مجددا وبقوة أكبر - وهذه المرة إليكم شخصيا أيضا"، على حد قوله.
وكان كاتس هدد السيد علي الخامنئي للمرة الأولى بشكل صريح باغتياله، خلال حرب الـ12 يوما في حزيران الماضي.
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