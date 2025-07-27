وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه تهديداً جديداً للسيد الخامنئي

وقال كاتس خلال زيارته قاعدة الجوية برفقة : "جئت اليوم لأشكركم على العمل الرائع الذي أنجزتموه في عملية الأسد الصاعد عندما فتحتم الأجواء أمام ، وضربتم رأس الأخطبوط الإيراني مرارا وتكرارا، وأبعدتم تهديدات الإبادة عن ".وأضاف كاتس: "أريد أن أنقل رسالة واضحة إلى : إذا استمريتم في تهديد ، فإن يدنا الطويلة ستمتد إلى طهران مجددا وبقوة أكبر - وهذه المرة إليكم شخصيا أيضا"، على حد قوله.وكان كاتس هدد السيد علي الخامنئي للمرة الأولى بشكل صريح باغتياله، خلال حرب الـ12 يوما في حزيران الماضي.