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إيران تكشف كواليس جديدة بشأن الحرب مع "إسرائيل"
دوليات
2025-07-27 | 14:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
490 شوهد
كشف
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
، كواليس جديدة بشأن الحرب التي وقعت الشهر الماضي بين
إيران
و"إسرائيل"، وكيفية التوصل لوقف إطلاق النار، فضلا عن محاولة اغتياله.
ونقلت
وكالة تسنيم الإيرانية
عن عراقجي قوله إنه "أثناء الحرب، تم زرع قنبلة مقابل منزلي، واستُهدف المنزل المقابل، وقد تم القبض على المنفذين".
وتابع: "عدة مرات، حلقت طائرات مسيرة فوقنا خلال رحلاتنا إلى
تركيا
".
وبشأن وقف إطلاق النار مع "
إسرائيل
"، أوضح عراقجي: "في اليوم الثامن أو التاسع من الحرب، اتخذ
المجلس الأعلى للأمن القومي
قرارا استراتيجيا ينص على قبول وقف إطلاق النار غير المشروط في حال تقدم العدو بطلب رسمي بذلك. هذا القرار جاء من موقع قوة".
وتابع: "في الساعة الواحدة فجرا، تلقينا اتصالات تفيد بأن إسرائيل مستعدة لوقف إطلاق النار، وبعد تلقي هذا الطلب من عدة دول، أجريت بصفتي وزير الخارجية مشاورات مع سائر المؤسسات المعنية للتأكد من توافق الوضع مع القرار المذكور".
وأوضح: "بعد التأكد النهائي، تم الإعلان أن
إيران
مستعدة لوقف الحرب بشرط أن يوقف الطرف الآخر هجماته".
وتطرق عراقجي إلى حادثة سوء الفهم بشأن توقيت وقف إطلاق النار، قائلا: "حدث لبس بيني وبين القوات المسلحة، إذ اعتقد الأصدقاء أن التوقيت المحدد هو الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش، لذا استمر الهجوم حتى الساعة 7:30 بتوقيت
طهران
. وبعد الظهر، تم حل هذا اللبس عبر اتصال هاتفي".
وأضاف: "في مساء اليوم الأول من وقف إطلاق النار، زعمت إسرائيل أن إيران أطلقت صواريخ، وخرقت الاتفاق، فأرسلوا طائراتهم لشن غارات، على الفور، أرسلت رسالة إلى ويتكوف (المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف) مفادها أن إسرائيل تختلق الذرائع وتتهم إيران زيفا، ولم يحصل أي خرق، وإذا أقدمت على أي عمل، فسوف نرد فورا وبشدة أكبر من السابق".
وأوضح عراقجي: "
بعدها
رأيتم أن
ترامب
(الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب) غرد وطلب من الطيارين العودة، وأوقف الهجوم الإسرائيلي، ما أظهر أن كل الأمور منذ البداية كانت منسقة مع الأميركيين".
وأضاف: "ظنت إسرائيل أن إيران ستنهار خلال أسبوع، لكن هذا لم يحدث. وفي غضون ساعات تم تعيين قادة ميدانيين".
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