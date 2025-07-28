السعودية وسوريا توقعان مذكرة تفاهم استراتيجية في قطاع الطاقة

ونصت المذكرة على تنظيم فعاليات مشتركة من مؤتمرات وندوات، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي عبر الجامعات والمراكز المختصة، وتكثيف زيارات الوفود الفنية بين البلدين، بما يسهم في بناء شراكة استراتيجية مستدامة.وشملت بنود الاتفاقية أيضا التعاون والتنسيق المشترك في المحافل الدولية ذات العلاقة، والسعي للتقارب في السياسات الإقليمية والدولية المتعلقة بقطاع الطاقة وتحولاته المستقبلية.ووقّع الاتفاقية عن الجانب السوري وزير الطاقة المهندس محمد ، وعن الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير آل ، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في مدينة ، بحضور مسؤولين وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص.