رغم الاعتراضات.. اجتماع بالأمم المتحدة اليوم لبحث حل الدولتين

ومن المقرر أن تجمع الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، مسؤولين رفيعي المستوى، للترويج لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود.وبحسب في وكالة أسوشيتد برس، فإن الاجتماع الذي يستمر يومين، تقاطعه وحليفتها الوثيقة ، وسيرأسه وزيرا خارجية والمملكة العربية .وفي حين تعارض الحكومة اليمينية الإسرائيلية حل الدولتين، وصفت الولايات المتحدة الاجتماع الذي تم تأجيله من أواخر يونيو/حزيران الماضي، بأنه "يضر" بجهودها لإنهاء الحرب في .وصرح وزير الخارجية الفرنسي بارو، على : "كان من الضروري للغاية استئناف العملية السياسية، عملية حل الدولتين، التي تُهدَّد اليوم، بل أكثر من أي وقت مضى".