اعتقال مئات الجواسيس وإحباط مخططات لاغتيال 23 مسؤولا في ايران

وأشارت الوزارة إلى "اعتقال مئات الجواسيس والإرهابيين وإحباط عشرات المؤامرات والفتن"، مبينة أنه "تم إحباط مخططات إرهابية خطيرة لاغتيال 23 مسؤولا خلال الحرب الإسرائيلية على البلاد".وأضافت: "العدوان الذي شنته الجبهة الشيطانية والمعادية بقيادة والكيان الصهيوني ضد ، لم يكن مجرد عملية عسكرية محدودة تستهدف القدرات والمنشآت النووية والدفاعية، بل كان، خطة حربية شاملة ومركبة. وقد اعتمدت الخطة على عناصر متداخلة تشمل الجانب العسكري، والأمني، والاستخباراتي، وحرب الإدراك، والعمليات الإيحائية، والاغتيالات، والتخريب، وزعزعة الاستقرار، وإثارة الداخلية، بهدف فرض الاستسلام على البلاد، وإسقاط النظام المقدس للجمهورية الإسلامية، وتمزيق وحدة إيران".وتابعت: "تم إعداد هذه الخطة بإشراف المنافقة، وتنفيذ العصابة الإجرامية الصهيونية، وتعاون عدة دول أوروبية، وبمساعدة جماعات معادية للثورة، وإرهابيين تكفيريين، ومسلحين خارجين عن القانون".