مسؤولة أممية: لم أعد اتعرف على أصدقائي في غزة بسبب الجوع

وقالت تشيريفكو في مقابلة صحفية، إنها "لا تجد كلماتٍ تُعبّر عن الحزن، حيث لم أعد أتعرف على أصدقائي عندما ألتقي بهم لأنهم أصبحوا نحيفين جداً بسبب الجوع".وأضافت، أن "الكثير من الأشخاص ينقلون إلى المستشفيات بسبب الإرهاق الشديد والجوع".وحذرت من أن الأمور ستتدهور أكثر فأكثر.وفي وقت سابق اليوم، نفى الإسرائيلي وجود مجاعة في .