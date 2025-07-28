لبنان.. استشهاد شخص بغارة إسرائيلية استهدفت دراجة

وأضافت أن الغارة الإسرائيلية استهدفت دراجة نارية في المدينة.

وأفادت صحيفة " هيوم" العبرية بأن التقارير تشير إلى أن "الشخص الذي لقي مصرعه في القصف هو عنصر من اللبناني".وتأتي هذه الاستهدافات الإسرائيلية في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تواصل القوات الإسرائيلية عمليات التوغل والرمايات النارية بمختلف أنواع الأسلحة على مناطق وبلدات في .