الحكومة اللبنانية تعلن الحداد يوم الاثنين 4 آب.. ما السبب؟

وقالت رئاسة في مذكرة: "استنادا إلى 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 8007 تاريخ 23/7/2021، يعلن الحداد الوطني يوم الاثنين الواقع فيه 4 آب 2025 في ذكرى انفجار مرفأ ، وتنكس الاعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، كما تعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الذكرى الأليمة، وتضامنا مع عائلات الشهداء والجرحى وعائلاتهم".يذكر أن انفجار مرفأ بيروت الذي شهده في الرابع من أغسطس من عام 2020، هو الانفجار الذي صنف كواحد من أقوى 10 انفجارات في العالم، وأسفر عن 200 شهيد وحوالي 6000 مصاب، ودمر نصف العاصمة بيروت.وقبل الانفجار، كان لبنان يمر بأزمة اقتصادية حادة، إذ تخلفت الحكومة عن سداد الديون المترتبة عليها، وانخفض سعر صرف الليرة اللبنانية، وارتفع معدل الفقر إلى أكثر من 50%.بالإضافة إلى ذلك، فإن الأعباء التي خلفتها جائحة جعلت العديد من المستشفيات في لبنان تعاني نقصا في الإمدادات الطبية، وأصبحت شبه عاجزة عن استقبال المرضى، إضافة إلى عجزها عن دفع أجور الموظفين بسبب ما تشهده البلاد من انهيار اقتصادي.