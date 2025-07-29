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الحكومة اللبنانية تعلن الحداد يوم الاثنين 4 آب.. ما السبب؟
دوليات
2025-07-29 | 06:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
263 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أعلنت الحكومة
اللبنانية
الحداد الرسمي يوم الاثنين 4 أغسطس/ اب، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة على انفجار مرفأ
بيروت
.
وقالت رئاسة
مجلس الوزراء
في مذكرة: "استنادا إلى
المرسوم رقم
15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 8007 تاريخ 23/7/2021، يعلن الحداد الوطني يوم الاثنين الواقع فيه 4 آب 2025 في ذكرى انفجار مرفأ
بيروت
، وتنكس الاعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، كما تعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الذكرى الأليمة، وتضامنا مع عائلات الشهداء والجرحى وعائلاتهم".
يذكر أن انفجار مرفأ بيروت الذي شهده
لبنان
في الرابع من أغسطس من عام 2020، هو الانفجار الذي صنف كواحد من أقوى 10 انفجارات في العالم، وأسفر عن 200 شهيد وحوالي 6000 مصاب، ودمر نصف العاصمة
اللبنانية
بيروت.
وقبل الانفجار، كان لبنان يمر بأزمة اقتصادية حادة، إذ تخلفت الحكومة عن سداد الديون المترتبة عليها، وانخفض سعر صرف الليرة اللبنانية، وارتفع معدل الفقر إلى أكثر من 50%.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأعباء التي خلفتها جائحة
كورونا
جعلت العديد من المستشفيات في لبنان تعاني نقصا في الإمدادات الطبية، وأصبحت شبه عاجزة عن استقبال المرضى، إضافة إلى عجزها عن دفع أجور الموظفين بسبب ما تشهده البلاد من انهيار اقتصادي.
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